Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Ilıca Taş Evlerde düzenlenen 4. Sosyoloji Kampında gençlerle bir araya geldi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji Topluluğunun 4.’sünü düzenlediği 4. Sosyoloji Kampı, Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün katkılarıyla Ilıca’daki Taş Evlerde gerçekleştirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül ile birlikte kampı ziyaret eden Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, gençlerle bir araya geldi.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette gençlere tecrübelerini aktaran Başkan Vekili Damcı, tavsiyelerde bulunduğu gençlerden başarıya odaklanmalarını istedi.

3 gün süren kampta; binicilik eğitimi, kamp eğitimi, DJ performansı, canlı müzik, film izlencesi, doğa yürüyüşü ve spor aktiviteleri gibi etkinlikler düzenlendi.