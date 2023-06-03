Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, Zafer Meydanı’nda faaliyete başlayan bir iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Vekili Damcı, açılan her iş yerinin şehre değer kattığını daha da önemlisi istihdam açısından önemli olduğunu vurguladı.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, “Bu güzel tesisi hizmete sunan Muammer Uluçay ve ailesine şahsım ve Kütahya Belediyemiz adına teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz, Zafer Meydanı’nı 3 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Yeni açılan işletmemiz de Zafer Meydanı’mıza yakışan bir görsellikte oldu. Yeni açılan her iş yerimiz şehrimize değer katıyor. En önemlisi de istihdam alanında oluyor. Yeni iş yerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Firma sahibi Muammer Uluçay da açılış törenine katılan Kütahyalılara teşekkür etti.