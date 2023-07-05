Kütahya’nın Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk LGS sınavında tercih yapacak öğrencilere meslek liselerini seçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Vedat Öztürk, meslek liselerinin tüm sektörlerde aranan eleman yetiştirdiğine vurgu yaparak, “Öğrenciler meslek liselerinde alacakları eğitimle iş hayatına bir adım önde başlıyorlar. Tercih yapacak öğrencilerimize tavsiyem meslek liselerini tercih etsinler” dedi.

Meslek Liselerinin öğrenciler için bir fırsat olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Meslek lisesi mezunları eğitim gördükleri alan ve dalda hem diploma hem de işyeri açma belgesi almakta. Ayrıca Avrupa’da geçerliliği olan “Europass” belgesi de verilmekte. Ayrıca sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil paketleriyle haftada 31 saat üniversite sınavına hazırlık dersi bulunmakta. Bu programa katılmak için 9-10-11 sınıf ortalamasının 70 ve üzeri olması gerekmektedir” diye konuştu.

Meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin üniversite sınavını kazanmaları halinde ön lisans ya da lisans programlarına hiçbir hak kaybı olmadan yerleşebildiklerini de ifade eden Öztürk, “Meslek lisesi mezunlarının okudukları alan ve dala göre üniversitelerin lisans bölümlerinde özel kontenjan hakkı bulunuyor. Mezun olan öğrenciler 3+3 yıl askerlik süresini erteleyebilirler. Yaptıkları stajda 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu gereği asgari ücretin 1/3’ü kadar ücret alabilirler. Okudukları alan ve dala göre üniversitelerin ön lisans bölümleri için ek puan alırlar. Yine mezun olan öğrenciler eğitim gördükleri alanda “Teknisyen” unvanı elde eder” şeklinde konuştu.