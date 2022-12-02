Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, engelli bireylere tatlı bir sürpriz hazırladı. Eşi ile birlikte mutfağa girerek kurabiye yapan Başkan Mustafa Işık, içine bolca sevgimizi kattık dediği kurabiyeleri, engelli çocuklara hediye etti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, engelli bireylere tatlı bir sürpriz hazırladı. Eşi ile birlikte mutfağa girerek kurabiye yapan Başkan Mustafa Işık, içine bolca sevgimizi kattık dediği kurabiyeleri, engelli çocuklara hediye etti.

“Asıl engel akıl ve kalpte oluşturulan duvarlardır” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Engelli kardeşlerimiz için, kıymetli eşimle beraber, sevgimiz ve el emeğimizi içine bolca katarak kurabiye yaptık. Sadece, Dünya Engelliler Günü’nde değil, 365 gün onların yanındayız. Bugüne özel olarak da, onların gönüllerine dokunabilmek için, hem sevgimizi, hem aşkımızı hem de muhabbetimizi içine kattığımız kurabiyelerimizi engelli kardeşlerimizle paylaşmak istedik. Tüm hizmetlerimizi, onların yaşamlarındaki engelleri ortadan kaldırmak hassasiyetiyle gerçekleştiriyoruz. Bugün de kalplerine dokunmak için onlarlayız” dedi.

Sevginin önünde hiçbir engel olmadığını hatırlatan Başkan Işık, “Hayatın tüm alanlarında; sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin ortaya koydukları mücadele hepimize örnek olmalıdır. Bize düşen görev, onların bu mücadelesine destek olacak hizmetleri sunmak ve kalplerindeki sıcaklığa karşılık olacak sevgiyi onlara hissettirmek. Engelli çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin başta ailelerinin olmak üzere hepimizin desteğine ihtiyacı var. Bizler de onlara kolay yaşam koşulları sağlamakla yükümlüyüz" dedi.

“İnsana değer veren proje ve hizmet sunma anlayışıyla, Gürsumuz’un engelsiz bir kent olması için; kılavuzlu taşlar, asansörler, engelli aracı şarj istasyonları, engelsiz yaşam parkı, kaldırım ve yol çalışmaları, engelli araç yardımlarımızın yanında hayata geçirdiğimiz projelerle, eğitimlerle, beceri kurslarıyla, gelişim seminerleriyle, geziler ve etkinliklerle de gerek ekonomik gerek sosyal anlamda engelli kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Sosyal yaşam alanlarındaki fiziksel koşulları engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun olarak oluşturuyoruz. Zaman zaman da onlarla birlikte keyif alacakları aktiviteler gerçekleştirerek gönüllerini alıyoruz. Onların mutluluğuyla bizler de mutlu oluyoruz. Engelli kardeşlerimiz ve aileleri, belediyesinin, belediye başkanının, devletinin, maddi, manevi yanında olduğunu hissetsin istiyoruz. Sosyal belediyecilik bunu gerektirir. Engelsiz hayallerle engelleri hep birlikte aşacağımız güzel yarınlar diliyorum” diye konuştu.

Kendi elleriyle yaptığı kurabiyeler ve çeşitli hediyelerle engelli çocukları evlerinde ziyaret eden Başkan Işık, çocuklarla ve aileleriyle sohbet edip, oyunlar oynayarak gönüllerini aldı.