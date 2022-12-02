Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Varol, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hayata engelli kardeşlerimizin gözünden bakmak gerekir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından engelli vatandaşlarımızın hakları, topluma kazandırılması ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla kabul edilmiştir. Her insan aslında bir engelli adayıdır. Bu hayatta kimileri doğuştan kimileri sonradan engelli olabilir. İnsanlar için asıl engel kendileridir. Kendi içlerinde yaşadıkları sınırlardır. Ülkemizde milyonlarca engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Tüm zorluklara rağmen sporda, sanatta, edebiyatta ve birçok alanda önemli başarılara imza attıklarını görüyor ve bununla gurur duyuyoruz. Bizlere düşen görev ise onlara bu zorlu yolda hayata tutunabilmeleri için yardımcı olmaktır. Engelli kardeşlerimizin rahatı ve huzuru için herkes özveride bulunmalı; zorda kalan, çaresizce bekleyen, umutsuzca duran kim varsa yardım ve şefkat eli mutlaka uzatmalıyız. 3 Aralık Engelliler Günü’nde, yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bildiriyor ve herkesi bu konuda farkındalığa davet ediyoruz.”