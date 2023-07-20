Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Tepebaşı ve Bulgaristan Maritsa Belediyeleri Kardeş Şehir Protokol Anlaşması programına katıldı.

Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD), Bulgar Türk İş Adamları Derneği (BULTİŞ)’nin katılımlarıyla gerçekleşen Eskişehir Tepebaşı ve Bulgaristan Maritsa Belediyeleri Kardeş Şehir Protokol Anlaşması programına Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı eşi Berat Subaşı ile katıldı.

Program hakkında değerlendirme yapan Başkan V. Subaşı, "Kardeş şehrimiz Tepebaşı ve Bilecik için yapabileceğimiz projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduğumuz etkinliğe ev sahipliği yapan Tepebaşı Belediyesi ve Maritsa Belediyesinin değerli yöneticilerine nazik konukseverliklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.