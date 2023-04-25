Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlara simit, poğaça ve meyve suyu ikram etti.

Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan V. Subaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, belediye meclis üyeleri ve partililer, vatandaşlara simit, poğaça ve meyve suyu ikram etti. Gerçekleştirilen program hakkında açıklama yapan Belediye Başkan V. Subaşı; "Sabah işlerine giden vatandaşlarımıza poğaça ile meyve suyu ikram ettik. Gününüz aydın, işleriniz rast gitsin sevgili Bilecik" dedi.