Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiği İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiği İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da ziyaret etti.

Bilecik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında gerçekleştirilen protokol ile hayata geçen "Halkın Esnafı" projesi için İstanbul’a giden Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü. Protokolü imzalanarak hayata geçen "Halkın Esnafı" projesi ve gelecek projelerde iş birlikleri için İmamoğlu ile fikir alışverişinde bulunan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile her alanda iş birliği yapmaya devam edeceğiz. Birlikte çok güzel bir hava yakaladık ve bunun devamını da getireceğiz. Bizlere her konuda destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.