Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Kızıldamlar Köyü’nde hasat sezonunun bitişi için gerçekleştirilen mevlit programına katıldı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Kızıldamlar Köyü’nde hasat sezonunun bitişi için gerçekleştirilen mevlit programına katıldı.

Köylülerle bir araya gelen Başkan V. Subaşı, köy sakinleri ile sohbet etti, hasat sezonunun bereketli ve kazançlı olması temennisini iletti. Köy Muhtarı Metin Gezen’in talep ve görüşlerini de alan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ‘’Kızıldamlar Köyü’ndeki hasat sezonunun bitişi için gerçekleştirilen mevlide katıldık. Tüm çiftçilerimizin, bolluk ve bereket içinde emeklerinin karşılığını almasını, ülkemize ve kendi ekonomilerine katkı sağlamalarını diliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Muhtar Metin Gezen ve köylüler de Başkan V. Subaşı’ya ziyaretleri için teşekkür etti.