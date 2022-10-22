Bilecik Belediyesinin düzenlediği “Gençler Bi’ Kahve” etkinliği gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Bilecik Belediyesinin düzenlediği “Gençler Bi’ Kahve” etkinliği gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Atatürk Parkında düzenlenen etkinliğe Bilecikli gençler ve üniversite öğrencileri katılırken Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı gençlere elleriyle kahve ikram etti.

Gençlere yönelik proje ve etkinliklerle adından söz ettiren Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ezber bozmaya devam ediyor. Gençlerle güçlü bir iletişimi olan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı düzenlediği son etkinlikle takdir topladı. Başkan V. Subaşı, Atatürk Parkında düzenlenen Gençler Bi’ Kahve etkinliğinde gençlere elleriyle kahve ikram etti. Gençlerin arasına karışarak sohbet eden ve kahve içen Başkan V. Melek Mızrak Subaşı parka kurulan dilek ve şikayet kutusuna ilk yazıyı da kendisi attı. Atılan dilek ve şikayetlerin tek tek okunarak dikkate alınacağını belirten Başkan V. Subaşı, dilek ve şikayet kutusunun Atatürk Parkında bulunan Selanik Kafe ve Dolmabahçe restoranda sabit kalacağını ve belirli aralıklarla açılarak istek ve şikayetlerin okunacağını belirtti.

Kendisine Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan bir öğrenci tarafından tablo hediye edilen Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “Sevgili Bilecikliler ve şehrimize yeni gelen değerli öğrenciler, öncelikle hepiniz hem etkinliğe hem de şehrimize hoş geldiniz. Bugün gençlerimizle birlikte parkımız biraz kahve koksun istedik. Mehmet arkadaşımız Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi ve bana bu çok değerli tabloyu hediye ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben de mimarlık öğrencisiydim ve okula yetenek sınavıyla kabul edildim. Bu güzel hediye için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili gençler etkinliğimize katıldığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu şehir hepimizin ve bu şehri sizlerin enerjisi ve desteğiyle daha da güzelleştireceğimizden eminim” ifadelerini kullandı.

Bi’ Öğrenci projesiyle gençler birçok indirimden faydalanacak

Etkinlikte Bi’ Öğrenci projesi hakkında da bilgi verildi. Uygulanacak proje ile ikametgahlarını Bilecik’e taşıyan öğrenciler ulaşımdan su faturasına, tiyatrolardan sinemaya kadar birçok alanda indirimden faydalanabilecek. Bu proje ile ilgili önümüzdeki günlerde detaylı bir açıklama yapılacağı, öğrenci ve gençlerin Bilecik Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ederek konuyla ilgili bilgilendirilecekleri belirtildi.