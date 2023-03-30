Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı Dünya Tiyatrolar Gününde çocuklarla birlikte sahnelenen oyunları izledi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, çocuklarla birlikte ‘Hacivat ile Karagöz Arkadaşım Karki’ isimli tiyatro oyununu seyretti. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyunda çocuklar, salonu doldurdu. Dünya Tiyatrolar Günü çerçevesinde sahne alan oyunu takip eden Başkan V. Subaşı çocukların sevincini paylaştı. Sahne alan oyun hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan V. Subaşı, “Belediyemiz tarafından hazırlanan etkinlikte çocuklarla birlikte ‘Hacivat ile Karagöz ve Arkadaşım Karki’ adlı oyunu seyrettik. Çocuklarımızın yüzünde gülümsemeyi görmek bizlere güç ve enerji veriyor. Onlar için güzel aktiviteler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.