Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya gelerek, esnafın talep ve görüşlerini dinledi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya gelerek, esnafın talep ve görüşlerini dinledi.

Her fırsatta esnaf, sanayici ve halk ile bir araya gelerek Bilecik için yapılacak çalışmaları görüşen Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı ve ilgili birim müdürleriyle birlikte küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.

Site Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir ve iş yeri sahipleri ile birlikte sanayi bölgesini gezen Başkan V. Subaşı, yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Site Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, sitedeki yol, kaldırım çalışmaları ile peyzaj düzenlemelerine verdiği katkılar dolayısıyla Başkan V. Subaşı’ya teşekkür etti. Özdemir ayrıca sitede bulunan tamir ve bakım alanlarının halka daha iyi hizmet vermesi için Bilecik Belediyesi ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.