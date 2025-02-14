Mersin Valiliği ve Türk Kızılayı’nın ortaklaşa düzenlediği “2025 Yılına 2025 Ünite Kan Bağışı ile Başlıyoruz, Haydi Mersin İyilikte Yarışıyoruz” kampanyası büyük bir katılım ile başladı. Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediyesi Başkan V. Zeyit ŞENER de kampanyaya destek vererek, Özgecan Aslan Meydanı’na kurulan mobil kan verme noktasında kan bağışında bulundu.

Mersin Valiliği ve Türk Kızılayı’nın 2025 yılında 2025 ünite kan bağışı hedefiyle başlattığı “2025 Yılına 2025 Ünite Kan Bağışı ile Başlıyoruz, Haydi Mersin İyilikte Yarışıyoruz” kan bağışı kampanyası, Özgecan Aslan Meydanı'nda başladı. Kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediyesi Başkan V. Zeyit ŞENER de Türk Kızılayı tarafından oluşturulan mobil kan bağış noktasına giderek kan bağışında bulundu. Burada vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Şener, kan bağışının hayat kurtarıcı önemine dikkat çekerek, hem Mersin halkını hem de belediye personelini kampanyaya katılmaya davet etti.

KAN BAĞIŞI İNSANİ BİR GÖREVDİR

Mersin Valiliği ve Türk Kızılayı'nın iş birliğiyle gerçekleştirdiği kampanyanın, Mersin halkının kan bağışına olan duyarlılığını pekiştirmeyi ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlendiğini ifade eden ŞENER, “Kan bağışı sadece ihtiyaç sahiplerinin değil, tüm toplumun faydasına olan bir eylemdir. Bağışlayacağımız kana kimin ne zaman ihtiyacı olduğunu bilemeyiz. Bu sebeple kan verebilecek durumda olan tüm vatandaşların kan bağışında bulunması insani bir görevdir. Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Kampanyaya destek veren vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim." şeklinde konuştu.