Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Altınova Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde kurulan semt pazarı ile Perşembe Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Altınova Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde tezgâh açan esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, talepleri ve sorunları dinleyerek not etti. Yakın zaman önce Süleymanpaşa Belediyesi tarafından mahalleye kazandırılan Kapalı Pazaryeri ile ilgili vatandaşlar memnuniyetini dile getirirken, Başkan Uzunlar’a teşekkür ettiler.

Süleymanpaşa’nın en büyük semt pazarı olan Perşembe Pazarı’nı da ziyaret eden Başkan Uzunlar, esnaf ve vatandaşlara iyi alışverişler dileyerek bol bol sohbet etti. Tezgâh tezgâh dolaşarak hem alışveriş yapan hem Süleymanpaşalılarla kucaklaşan Uzunlar, ayrıca Perşembe Pazarı çevresindeki dükkân ve iş yerlerini de ziyaret ederek sorun ve talepleri değerlendirdi.

"Allah birliğimizi bozmasın, çarşımızın pazarımızın bereketini artırsın"

Başkan Uzunlar, "Altınova Mahallemizde hizmete sunduğumuz semt pazarımızda ve Perşembe Pazarı’nda esnafımızla ve değerli hemşehrilerimizle bir araya gelerek sohbet ettik ve taleplerini dinledik. Altınova’ya kazandırdığımız kapalı pazar yeri projemiz sayesinde, hijyenik bir ortamda, taze ve kaliteli ürünlerle alışveriş imkanına sahip olmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum. Birbirinden lezzetli, taze sebze ve meyvelerle diğer birçok ürünün satıldığı Perşembe pazarı da şehrimizin renkli ve canlı bir parçası. Bu pazar ziyaretimizde de vatandaşlarımızla sohbet ederek, en kısa zamanda çalışmalarımıza yansıtmak üzere taleplerini dinledim; not ettim. Yerel üreticilerimizin binbir emekle yetiştirdiği sağlıklı ürünlerden satın alarak yaptığımız haftalık alışverişimizle, esnafımıza destek olma fırsatı da bulduk. Halkımızın görüşleri, şehrimizin gelişmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi konusunda bize rehberlik ediyor. Bu yüzden, memnuniyetinden mutluluk duyduğumuz tüm hemşehrilerimizin talep ve beklentilerini doğrudan dinlemek bizim için çok önemli. Allah birliğimizi bozmasın; çarşımızın pazarımızın bereketini artırsın" dedi.