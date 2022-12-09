Muğla Süper Amatör Lig B Grubu lideri Ortaca Belediyespor yönetimi, kulübün isim sponsoru ile Belediye Başkanı Alim Uzundemir’i ziyaret etti.

Muğla Süper Amatör Lig B Grubu lideri Ortaca Belediyespor yönetimi, kulübün isim sponsoru ile Belediye Başkanı Alim Uzundemir’i ziyaret etti.

Muğla Süper Amatör Lig B grubunda namağlup liderliğini sürdüren 1000a Yapı Ortaca Belediye Spor Başkanı Erem Kaya, 2022-2023 yılında Ortaca Belediyespor’a isim sponsoru olan 1000a yapı firma sahibi Çağlar Alkılı ve Yönetim Kurulu, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Uzundemir’e kulüp forması hediye edildi.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, kulüp yönetimi ve kulübün isim sponsoruna ziyaretleri için teşekkür etti.