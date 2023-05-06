Muğla’nın Ortaca ilçesinde geniş bir alana hizmet veren Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü yeni binasında tam kapasite hizmet vermeye başladı.

Çalışma şartlarının yetersiz olduğu bir binada hizmet verirken vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için yapımı başlanan ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’in yapım sürecini yakından takip ettiği Ortaca Sosyal Güvenlik Merkezi her gün yüzlerce vatandaşa yen binasında tam kapasite hizmet vermeye başladı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Berat Tolga Tolgaç’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.