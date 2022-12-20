Hafta sonu kalp rahatsızlığı yaşayan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu can bu vücutta olduğu sürece sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğim” dedi.

Hafta sonu kalp rahatsızlığı yaşayan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu can bu vücutta olduğu sürece sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğim” dedi.

Pazar günü gece saatlerinde kalp krizi geçiren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Rahatsızlığım süresince gerek arayan, gerek mesaj atan, dua eden sevenlerime, dostlarıma ve siz değerli Ortacalı Hemşerilerime teşekkürlerimi iletiyorum. Bu can bu vücutta olduğu sürece sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğim” dedi.