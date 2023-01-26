Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde ‘Kitap İyileştirir’ sloganı ile başlatılan kitap kampanyası 15 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde ‘Kitap İyileştirir’ sloganı ile başlatılan kitap kampanyası 15 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Kampanya çerçevesinde Muğla’nın ilçelerinde de kitap bağışları devam ediyor. Kitap bağışında bulunanlardan birisi de Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir oldu. Başkan Uzundemir Ortaca ‘da açılan kitap bağış standını ziyaret ederek kitaplarını bağışladı.

Kitap bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara da seslenen Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, vatandaşların 15 Şubat 2023 tarihine kadar bağışlamak istedikleri kitaplarını açılan bağış standına bağışta bulunabileceklerini açıkladı.