Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayımladı.

Başkan Uzundemir mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş mücadelesinin Anadolu’da elden ele, gönülden gönül’e dolaşmasının 104. yıldönümüdür. 19 Mayıs 1919’da Anadolu’da yeni Türk Devleti’nin fiilen temelleri atılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Milletin Bağımsızlığını Yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracaktır’ diyerek Samsun’dan başlayarak bütün ülkeye yayılan kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. Türk milleti istiklal mücadelesi boyunca düşmana göğsünü siper etmiş, hiçbir millette görünmeyen cesaretle vatanını ve bayrağını korumuş, destansı bir zafer kazanmıştır. Atatürk tam bağımsızlık ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın yolunu gençlikte görerek ülkemizin geleceğini her zaman inandığı ve güvendiği Türk gençlerine emanet etmiştir. İnanıyorum ki; gençlerimiz devr aldıkları bu bayrağı çok daha ileri noktalara taşıyarak ülkemizi güçlü bir şekilde temsil etmeyi sürdüreceklerdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı günde tarih boyunca milletlere ilham kaynağı olan milletimizin ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.