Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ramazan ayı süresince Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ile yaşlılar ve depremzedeler ile gerçekleştirdiği iftar geleneğini ilçeye bağlı Yeşilyurt Muhtarlığı tarafından düzenlenen program ile devam etti.

Ortaca Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesine kazandırılan çok amaçlı salonda verilen iftar yemeğinde mahalle sakinleri Başkan Uzundemir’e büyük ilgi gösterdi. İftar programında konuşan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Hep beraber olduğumuz bu iftar programında başta muhtarımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 3,5 yılı aştığımız bu hizmet yolunda siz değerli hemşerilerimiz için gece gündüz çalışıyoruz. Sizler için sağladığımız bu salonda güzel vakitler geçirmeniz, güle güle kullanmanız dileğiyle sizlere hayırlı olsun. Bu mübarek ayda Rabbim tuttuğunuz oruçları, kıldığınız namazları, ettiğiniz duaları kabul etsin. Herkese afiyet olsun” dedi.