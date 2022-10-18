Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun Muğla programına katılıp, burada imzaladığı protokoller ile ilçeye yeni eserler kazandırılacağını kaydetti.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun Muğla programına katılıp, burada imzaladığı protokoller ile ilçeye yeni eserler kazandırılacağını kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun Muğla’daki programına Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’de katıldı. Programda Bakan Kasapoğlu ile bir araya gelen Başkan Uzundemir, Ortaca’ya yapılması planlanan yeni yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulundu.

Başkan Uzundemir, “Belediyemiz çalışıyor, Ortacamız asırlık eserler kazanıyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Muğla ziyaretinde Ortacamıza yeni eserler kazandırma yolunda protokoller imzaladık. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.