Ortaca İlçe Müftülüğü tarafından Kur’an kurslarına yararına düzenlenen hayır panayırı vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Ortaca Demokrasi ve Şehitler Meydanında düzenlenen hayır panayırı Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir de katıldı. Kur’an kursları yararına düzenlenen etkinlik alanında ev hanımları tarafından bir taraftan yufka açılarak gözleme yapıldı, diğer taraftan ise açılan stantlarda ziyaretçilere satış gerçekleştirildi.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, stantta ziyaretçilere satış yaparken, etkinilğin akşam saat 20.00’a kadar devam edeceği açıklandı.