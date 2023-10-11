58’inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ortaca ayağı başarılı bir şekilde tamamlandı.

58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun 4. etap güzergâhında bulunan Ortaca’da tura katılan yarışmacıların Ortaca sınırlarından geçmesiyle organizasyonun Ortaca ayağı tamamlandı. Yarışı Kaymakam Kenan Aktaş ile birlikte izleyen Belediye Başkanı Alim Uzundemir; “Organizasyon çerçevesinde Ortaca’da yarışın sorunsuz geçmesi adına gayret gösteren başta Sayın Kaymakamımız Kenan Aktaş olmak üzere Polis ile Jandarma ekiplerine, Belediye personellerimize, katkıda bulunan kamu ve kuruluşlara, muhtarlarımıza, Ortaca halkımıza, öğrencilere ve emeği geçen tüm görevlilere şükranlarımı sunarım” dedi