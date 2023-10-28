AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

İl Başkanı Fatih Üzüm mesajında; “Bugün, hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşarken değerli hemşehrilerimizi en kalbi duygularımızla, muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesileyle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal’le birlikte İstiklal Harbimizi zaferle taçlandıran kahramanlarımızı, Büyük Millet Meclisi’nin vatanperver üyelerini rahmetle yâd ediyoruz. Bağımsızlığımız uğrunda toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bundan 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek, gerçekten çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için kesintisiz bir mücadele içindeyiz. AK Partimiz döneminde Türkiye’yi, demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen, milli birlik ve kardeşliğini her türlü sabotaja rağmen en güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke konumuna getirdik. Savunma sanayiinden tarıma, turizmde ulaştırmaya, eğitimden sağlığa her alanda kendimizle yarışıyor, başarı çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz. 2053 ve 2071 vizyonlarımız ile Türkiye Yüzyılını inşa ediyor, hep yeni hep ileri mottosu ile yeni ufuklar açarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin inşallah. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.