Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Kızıltoprak Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, gençlerin gözlerinin içine baktığında gelecekle ilgili rahat ettiklerini söyledi. Uysal, “Gelecek kuşaklarımız güvende. Onlar ülkelerini çok iyi yerlere getirecekler, Gençler kendi hayatlarını düzeltirken ülkelerinin hayatlarını da güzelleştirecekler. Böyle umutlara, coşkulara kapılıyoruz” diye konuştu.

Kahvaltıda, 22 yaşındaki Zeynep Sude Özlük “Burada kardeşlerimize, yaşıtlarımıza elimizden geldiğince diyalog kurup mutlu yaşamaya çalışıyoruz” dedi. Yurdun yaşça en büyük öğrencisi ve aynı zamanda doktora öğrencisi olan 28 yaşındaki Leyla Bener ise Muratpaşa Belediyesi’nin sağladığı imkanlar için teşekkür etti ve “Ekonomik kriz döneminde uygun barınma imkanı sağlamanız çok büyük bir şans” dedi.