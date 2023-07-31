Antalya’nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Tekeli Yaylası’nın en yüksek yerinde yer alan ve eskiden sandallarla gezilen Korkuteli Manay Gölü’nün Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kurutulmasının ağır sonuçları olduğunu belirterek, “Manay Mahallemizin gölete ihtiyacı var, Tüm yetkilileri göreve davet ediyorum” dedi.

Başkan Uysal, hafta sonu Muratapşa’da yaşayan çok sayda kişinin yaylası ve aynı zamanda doğup büyüdüğü topraklar olan Korkuteli ilçesinin Manay ve Osmankalfalar mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Uysal, Manay’da kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelirken gündem, 1750 hektarlık kısmı Burdur’da, 4 bin hektarlık kısmı ise Antalya’da bulunan ve 1950-1965 yılları arasında DSİ tarafından kurutulan Manay Gölü sonrası bölgenin ikliminde yaşanan değişim oldu

"Hey şey değişti"

Mahalleli, Tekeli Yaylası’nın en yüksek noktasında yer alan ve bir dönem sandallarla gezdikleri gölün kurutulması sonrası yağışların azaldığını, verimin düştüğünü ve kuraklığını baş gösterdiğini anlattı. Başkan Uysal ise insanoğlunun doğayla ilişkilerinde uzun vadeli düşünmesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Uysal, “Manay Mahallemizin gölede ihtiyacı var. Tüm yetkilileri göreve davet ediyorum” dedi.

"Şenliğe katıldı"

Başkan Uysal, Osmankalfalar’da ise bu yıl 2’incisi düzenlenen Şehzade Korkut Yayla Şenliklerine katıldı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, “İnsanların bir araya gelmesi, sevgi, saygı, barış içinde olması çok değerli. Burada geleceği birlikte tanzim etme konusunda güzel bir güç, güzel bir enerji var. Sevgi, saygı gelecek nesillerin ışığı olsun. İnşallah, her türlü ayrımcılığı yenerek, kol kola insanlık için çok güzel şartları hazırlarız” ifadelerine yer verdi.