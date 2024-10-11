Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, meme kanseri farkındalık gününde yaptığı açıklamada Türkiye'de her 5 kişiden birinin kansere yakalandığını vurgulayarak, 40 yaşını doldurmuş tüm kadınlara meme kanseri taramalarında belediyenin refakat edeceğini duyurdu.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi ve Anatolia Hastanesi işbirliğiyle Antalya Kapalıyol’da meme kanseri farkındalık yürüyüşü yapıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal düzenlenen etkinliğe eşi Ümran Uysal’la katıldı. Bando eşliğinde yapılan yürüyüşte Muratpaşa CHP İlçe Başkanı Can Okan Kıran, Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Canan Keleş, meclis üyeleri ve çok sayıda kent sakini yer aldı.

Yürüyüşün ardından Başkan Uysal, meme kanseri taramalarının önemine dikkat çekerek, “Kırk yaşını doldurmuş kadın komşularımız belediyemizi aradıklarında, onları sağlık kuruluşlarına götürüp kontrol, tarama ve tanı süreçlerinde refakat edeceğiz. Eğer rahatsızlık tespit edilirse tedavi süreçlerinde de yanlarında olacağız” şeklinde konuştu.

Anatolia Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Nuri Koşar da etkinlikte yaptığı konuşmada, erken tanının hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı. Yeni ilaçlar ve kemoterapi yöntemlerinin, hastalığın tedavisini eskisine nazaran daha kolay hale getirdiğini belirten Koşar, kent sakinlerine doktor kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.