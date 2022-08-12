Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’nin yüksek katma değerli ihracata çok ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bölgemizin ihracatının gelişmesi için yerel yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’nin yüksek katma değerli ihracata çok ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bölgemizin ihracatının gelişmesi için yerel yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Başkan Uysal, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’ni (BAİB) ziyaret etti, Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşletici AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses’le de makamında bir araya geldi. Uysal’ın BAİB ziyaretinde Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Ramazan Keskin, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tekin, Denetim Kurulu Üyesi Yusuf Akgül yer aldı. Başkan Uysal, bölge ihracatını geliştirmeye yönelik her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını dile getirirken BAİB Başkanı Çavuşoğlu ise ziyareti ve ihracata yönelik olumsu düşünceleri dolayısıyla teşekkürlerini dile getirdi.

"Bölge ihracatının gelişmesi için hazırız"

Başkan Uysal, ASBAŞ Genel Müdürü Gürses’le buluşmasında ise Türkiye’nin ithal girdiye dayanmayan bilgiye, know-how’a, markalaşmaya dayalı yüksek katma değerli ihracata çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Bölgenin ihracatının gelişmesi için yerel yönetim olarak her şeyi yapmaya hazır olduklarını dile getiren Başkan Uysal, “Yurtdışı sermaye girişlerinde de elimizden geldiğince saygın iş insanlarımızla koordinasyona katkıda bulunmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.