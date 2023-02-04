Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenlendiği Yörük Çalıştayı, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde başladı. Çalıştay için 269 Yörük derneği, federasyonu, konfederasyonu ve vakfı Antalya’ya gelirken ‘Yörükler ve Müzik’ temasıyla gerçekleşen çalıştay, 2 gün boyunca devam edecek. Başkan Uysal, çalıştaya eşi Ümran Uysal’la birlikte katılırken açılış öncesi kültür merkezinin bahçesinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörüklerlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenlendiği Yörük Çalıştayı, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde başladı. Çalıştay için 269 Yörük derneği, federasyonu, konfederasyonu ve vakfı Antalya’ya gelirken ‘Yörükler ve Müzik’ temasıyla gerçekleşen çalıştay, 2 gün boyunca devam edecek. Başkan Uysal, çalıştaya eşi Ümran Uysal’la birlikte katılırken açılış öncesi kültür merkezinin bahçesinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörüklerlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Çalıştayın açılışında konuşan Başkan Uysal, Yörük kültürünün bu ülkenin mayası, çıkış noktası ve temel kültürü olduğunu söyledi. Bunun aynı zamanda, gelecekte Türkiye’yi en güzel şekilde temsil etme, savunma ve geleceğe taşıma yükümlülüğü olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Bunu yapmak ve lokomotif olma yükümlülüğümüz var. Şükür ki bunu yapacak bir temel kültüre temel bir duruşa, bir motivasyona sahibiz” dedi. Bu duruşun yegane dayanağının ise Yörük kültürü olduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi: “Bu kültürde ‘Benim’ demek yoktur. ‘Bizim’ demek vardır. Bizim kültürümüzde, yabancıların meritokrasi dediği liyakate göre yapılanma vardır. Çünkü bizim yaşam şartlarımızın şakası yoktur. Eğer entrikayla lider belirlemeye kalkarsanız, Allah korusun, yağmurda, yaşta, fırtına da sürünüz telef olur ya da kurtlar kapar. O yüzden en kabiliyetli kimse, onun peşine düşme yükümlülüğü vardır. Buna da liyakat diyoruz. Bizim kültürümüzden herkesten emeği oranında yararlanmak vardır. Cinsiyet farkı yoktur. Bizim kültürümüzde barış ve diplomasi vardır. Savaşmayı da iyi bilmek ama barışık bir diplomatik kalmak esastır. Çünkü göç yollarında ‘Öldürmeye düşman tükenmez’ denilecek kadar çok çatışma vardır”.

Yörükler dünyayla rekabet edecek

Yörük kültürünün aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır uygarlık düzeyini de aşacak bir motivasyona sahip olduğunu belirten Başkan Uysal, “Muratpaşa Belediyesi olarak, dünyanın en yenilikçi, en kararlı, ikinciliği kabul etmeyen, rekabetçi, üretmeyi hedefleyen, planlamacı, pratik çözümcü, toplumcu, dayanışmacı, ‘biz’ diyen, ülkenin geleceği için umut olabilecek bir kültürü yazılı kayıtlarda sağlamlaştırmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Bu hedefle gerçekleştirdikleri Yörük çalıştaylarını her yıl bir tema içinde yaptıklarını aktaran Başkan Uysal, “Yörükler, tarihte olduğu gibi silahın kabzasına yanağını dayadığında olduğu gibi bilgisayar ekranının karşısına geçtiğinde de dünyayla rekabet edecektir” dedi.

Torosların nağmeleri

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından çalıştay, 2000 yılında hayata veda eden ve Türk halk müziğinin üstadları arasında kabul edilen Özay Gönlüm adına düzenlenen oturumla devam etti. Başkanlığını Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nden Doç. Dr. Sevilay Gök yaptığı oturumda Yörük kültüründe kadın dansları, Yörük ve Türkmen müziğinde çok seslilik ve boğaz havaları başlıkları ele alındı.