Antalya’yı Sultanlar Ligi’nde temsil edecek Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımıyla kahvaltıda bir araya gelen Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Rüyalar şehrinin rüyalar takımı olabiliriz” dedi.

Antalya’yı kadın voleybolunun dünyadaki en iyi liglerinden Sultanlar Ligi’ne taşıyan Muratpaşa Belediyesi , ligde 14 Ekim’de Çukurova Belediyesi’yle yapacağı ilk maç öncesi kahvaltıda bir araya geldi.

Sultanlar Ligi’nin tüm dünyada takip edilen bir lig olduğunu söyleyen Başkan Uysal, “Bu ligin flaş takımı olmaya adayız. Şehrimiz markasıyla bütünleştiğinde bütün dünyada özel bir fan kitlemiz oluşacağını düşünüyoruz” dedi. Başkan Uysal , “Takımımız, Antalya markası kadar güçlü olacağını sezon öncesi kupa maçlarında hissettirdi. Şu anda ligin en fazla merak edilen takımı durumundayız. İnanıyorum ki sezonda bütün voleybol camiasının merakını pozitif anlamda gidereceğiz. Rüyalar şehrinin rüya takımı olabiliriz" dedi.

Kahvaltının ardından takımın 3 oyuncusunun doğum günü pastası kesildi. Muratpaşa’nın Sultanları, Sultanlar Ligi’nde ilk maçını, 14 Ekim’de deplasmanda Çukurova Belediyesi’yle oynayacak. Sultanlar Ligi’nde ikinci, kendi evinde ilk olan maçına 18 Ekim’de çıkacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmada Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Nilüfer Belediyesi ile karşılaşacak. Muratpaşa Belediyesi, 21 Ekim’de ise Sarıyer Belediyesi maçı için İstanbul deplasmanına gidecek.