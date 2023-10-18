Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 19 Ekim Muhtar Günü dolayısıyla toplanan Muratpaşa Muhtarlar Meclisi’nde, hedefledikleri yüksek yaşam standardına ulaştıklarını belirterek, “Bu hayat standardını hep yükseltmeye devam edeceğiz. Daha iyi yaşatacağız halkı. Şu ana kadar hep öyle yaptık. Türkiye’ye de parmak ısırttık. Bunu yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Uysal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayasıyla Muratpaşa Muhtarlar Meclisi’ni Engelsiz Kafe’de topladı. Meclise Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan da katıldı. Meclis, İsrail’in Gazze’de bir hastaneyi hedef alan saldırısında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla açıldı.

48 saatte çözüm

Başkan Uysal, mecliste yaptığı konuşmada, belediyecilikte yüksek bir standart oluşturduklarını söyledi. “Her Allah’ın günü şapkadan tavşan çıkarmıyoruz” diyen Uysal, Muratpaşa’nın kamu hizmetlerine çok rahat ulaşılan ve en standart hizmeti veren belediyelerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Uysal, “Arayan herkes, belediyesini önüne asker ediyor. Turunç Masa’ya ‘Alo’ diyorsun. 48 saat içinde mutlaka sonuca ulaşıyorsun” dedi.

“Her hafta bir bina yapar”

Muratpaşa’da sorunları aşama aşama çözdüklerini dile getiren Başkan Uysal, bunu ilçedeki yaşam standardından öden vermeden gerçekleştirdiklerini söyledi. Uysal, “ Standart deyip geçmeyin. Çok maliyetli bir şey. Turunç Masa’nın günde 300 operasyonu var. Bu, benzin, mazot parası, personel, araç demek ve her gün devam ediyor. Bizim bir haftalık Turunç masa operasyonumuz bir bina yapar” şeklinde konuştu.

Herkese eşit hizmet

Başkan Uysal, bu belediyecilik standardının en önemli özelliğinin ise kapsayıcılığı olduğunun altını çizdi. “Bütün hizmetlerimiz herkesedir” diyen Uysal, belli gruplara yönelik bir hizmet anlayışını vatana ihanetle aynı gördüğünü söyledi. Uysal, “Ha milletin toprağını bölmüşsün ha milletini bölmüşsün” dedi.

“Kıyılarımızı milletimize kullandırmaya devam edeceğiz, ihale etmemeye devam edeceğiz”

Muratpaşa’nın sadece belediye diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte böylesi bir yaklaşımdan uzak olduğunun da altını çizen Uysal, konuşmasına şöyle devam etti: “Allah’a şükür Muratpaşa’mızda bu yüksek standardı korumaya devam edeceğiz. Kıyılarımızı milletimize kullandırmaya devam edeceğiz, ihale etmemeye devam edeceğiz. Aksi halde millet denizi göremeyecek. Yaşlı evlerimizin sayısını arttıracağız. Elden geldiğince eğitim kurumlarımızın sayısını arttıracağız. Bu hayat standardını hep yükseltmeye devam edeceğiz. Daha iyi yaşatacağız halkı. Gerçek, sahici bir hayat standardı için çalışacağız. Şu ana kadar hep öyle yaptık. Türkiye’ye de parmak ısırttık. Bunu yapmaya da devam edeceğiz.”

Muhtarlar gününü kutladı

Kaymakam Burhan ise 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik etti ve “Muratpaşa Belediyemizin ev sahipliğinde sizlerle beraberiz, beraber olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.