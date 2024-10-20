Antalya’nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’nin kapanışında, Türkiye’nin tarımda içine düştüğü kısır döngüyü kıracağını belirterek, “Gerçek Türkiye burada işte. Alın teri dökenler. Toprağın sahipleri. Yüz yıl önce bu ülkeyi kuranlar. Türkiye’nin gerçek sahipleri burada” dedi.

Başkan Uysal, memleketi Gazipaşa’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’nin kapanışına katıldı. Başkan Uysal’ı, memleketinde babası Mehmet Ali Uysal ve annesi Halime Uysal da yalnız bırakmadı.

Gazipaşa alternatif merkez olabilir

Gazipaşa’nın alternatif turizmin ve tarımın hayal edilebileceği bir yer olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Gazipaşa’mız, bugün Türkiye’de hiçbir yerde olmayan çok özel bir klimaya sahip olup Türkiye tarımına ufuk açabilecek, yeni yaklaşımlar getirebilecek, bunun hakkını verebilecek, bunu geliştirebilecek, inovatif ve son derece girişimci bir tarım yapısına sahiptir, gerçek Türkiye burada işte. Alın teri dökenler. Toprağın sahipleri. Yüz yıl önce bu ülkeyi kuranlar. Türkiye’nin gerçek sahipleri burada” dedi.

Çocukların, gençlerin yeniden tarıma heves edeceği, köylerin ve tarım topraklarının yüksek teknolojiyle buluşacağı bir Türkiye’yi inşa edeceklerini dile getiren Başkan Uysal, bunun için insanların birbirine güven duymasının yeterli olacağını söyledi.