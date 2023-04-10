Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, engellilere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiği iftarda “Biz Muratpaşa’mızda tercihimizi ikinci şıktan yana kullanıyoruz. Lüks sokaklarımız, binalarımız, renkli vitrinlerimizle değil dayanışma duygumuzla övünmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal, Muratpaşa Belediyesi ve çeyrek asırlık bir geçmişe sahip Adalya Vakfı’nın falez kıyı bandında bulunan Engelsiz Kafesinde, engellilere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarıyla iftarda bir araya geldi. İftara çok sayıda sivil toplum kuruluşu, yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, bir şehrin gelişmişlik düzeyinin şatafatlı binalar, lüks sokaklar, her türlü tüketim imkanının olduğu pahalı vitrinlerle ölçülemeyeceğini söyledi. Doğru kriterlerin o şehrin engellilerinin, yalnız başına yaşayan ya da tek başına çocuk yetiştiren kadınların durumu olduğunun altını çizen Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Çocukların aldığı, zenginliğe ve fakirliğe göre değişmeyen eğitim sistemiyle, yaşlılarının, sosyal güvencesi olmayanların durumudur esas olan. Biz Muratpaşa’mızda tercihimizi ikinci şıktan yana kullanıyoruz. Lüks sokaklarımız, binalarımız, renkli vitrinlerimizle değil dayanışma duygumuzla övünmeye gayret ediyoruz. Sosyal kreşlerimiz, etüt merkezlerimiz, gençlik merkezimiz, yaşlı evlerimizle hep buna dairdir. Denize sıfır alanlarımızı yurttaşlarımızın özgür, ücretsiz kullanımına açmaya gayret ediyoruz. Muratpaşa’mız bir sosyal denge kenti, yardımlaşma, dayanışma, el ele tutuşma kentidir.”

Muratpaşa Belediyesi’nin iftarı, katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin Başkan Uysal’la hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.