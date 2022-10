Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 7. Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya’da bulunan konuk şehir heyetlerini kabulünde “Siyaset dışı böyle alanlara çok ihtiyaç var. Kaleiçi Old Town Festivali, birliğin, beraberliğin gelecek kuşaklarımız için ortaya konulmasıdır” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 7. Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya’da bulunan konuk şehir heyetlerini kabulünde “Siyaset dışı böyle alanlara çok ihtiyaç var. Kaleiçi Old Town Festivali, birliğin, beraberliğin gelecek kuşaklarımız için ortaya konulmasıdır” dedi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 7’ncisini gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali için 27 ülkeden 52 şehir kente geldi. Türk turizmin başkenti Antalya’nın tarihi kent merkezinde pazar günü sona erecek festival için 30’u belediye başkanı düzeyinde temsil edilen şehir heyetleri, Başkan Uysal’ı belediye binasında ziyaret etti.

Balkanlardan Avrupa’ya, Kuzey Afrika’dan Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’ya, ada ülkeleri KKTC, Malta ve İrlanda’ya dünyanın dört bir yanından gelen heyetleri, Başkan Uysal düzenlenen törenle tek tek kabul etti.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, dünyanın neresinde olursa olsun bütün kültür varlıklarının insanlığın ortak mirası olduğunu söyledi. Kaleiçi Old Town Festivali’nin aynı zamanda dünya kültür varlıklarını buluşması olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Siyaset dışı böyle alanlara çok ihtiyaç var. Kaleiçi Old Town Festivali, birliğin, beraberliğin gelecek kuşaklarımız için ortaya konulmasıdır. Çatışma alanları dışında bir anlaşmadır. Şu an yaptığımız bu festivalin 77’ncisinde de insanların beraber olabilmesini ve aynı amaçlar için çalışabilmesini temenni ediyorum” diye konuştu.