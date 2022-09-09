Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin geleneksel olarak düzenlendiği sünnet şöleninde her 100 kişiden 85’inin Muratpaşa’da yaşamaktan mutlu olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin geleneksel olarak düzenlendiği sünnet şöleninde her 100 kişiden 85’inin Muratpaşa’da yaşamaktan mutlu olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlendiği sünnet şöleni Yenigün Mahallesi Şehirler Parkı’nda gerçekleşti. Belediyenin bu yılki sünnet şölenine yaklaşık 250 çocuk katıldı. Renkli görüntülere sahne olan şölen, çocukların sünnet kıyafetleri içinde gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüyle başladı. Bandonun eşlik ettiği yürüyüşte çocuklarla birlikte ninja kaplumbağa, Hulk gibi çizgi film ve animasyon karakterleri de eşlik etti. Parkta aileleri ve mahalle sakinlerince alkışlarla karşılanan sünnet çocukları, alana kurulu balon parkta eğlenip palyaçoların, sihirbazların gösterilerini ilgiyle takip etti.

Şölene Başkan Uysal’ın yanı sıra CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, hemşeri ve yöre derneklerinin yöneticileri ve muhtarlar da katıldı. Başkan Uysal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Muratpaşa’mızda, Allah’a şükür, sizlerin sayesinde, sizlerin vergileri, komşuluğu, dayanışması sayesinde 100 kişiden 85’i ‘Muratpaşa’da yaşamaktan çok mutluyum’ diyor. Bu Türkiye’ye yayılması gereken bir şey. Herkesin herkesi sevdiği, saydığı, sevginin, barışın, dayanışmanın, kardeşliğin, ayrımsız bütün insanlara eşit hizmetin gittiği, herkesin herkesi sevgiyle, saygıyla karşıladığı bir yer olsun bütün dünya.”

Başkan Uysal, konuşmasının ardından şölene katılan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirirken gece Canan Kavut ve Taner Bektaş konseriyle devam etti.