Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Üçgen Mahallesi’nde düzenlenen iftarda, Muratpaşa’da ‘uzanan elin havada kalmadığı’ bir yaşam kültürünün olduğunu söyledi, “Muratpaşa’mızda hiç kimsenin sahipsiz olmadığı bir düzenimiz var” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayında gerçekleştirdiği mahalle iftarlarında bu kez adres üçgen Mahallesi oldu. Beş Şehitler Parkı’nda düzenlenen iftara eşi Ümran Uysal’la katılan Ümit Uysal, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan’ın yanı sıra İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya milletvekili adayı Uğur Poyraz, İYİ Parti İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan’ı ağırladı.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftar için parka açılan sokaklara masa ve sandalyeler yerleştirildi ve tüm mahalle aynı sofrada bir araya geldi.

Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Muratpaşa’da ‘uzanan elin havada kalmadığı’ bir yaşam kültürünün olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Muratpaşa’mızda hiç kimsenin sahipsiz olmadığı bir düzenimiz var. Herkesin herkse saygı duyduğu, empati yaptığı. Suç oranımız, çok şükür, oldukça düşük ve burada oluşturduğumuz yaşam kültürü bütün Türkiye’ye örnek olabilecek nitelikte. Bir gün, bütün Türkiye Murapaşa’mız gibi olabilsin. Dünyanın farklı noktaları çok farklı sıkıntılar içinde. Oralar da Muratpaşa’mız gibi olsun” diye konuştu.