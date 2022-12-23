Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Barınma Krizi ve Konut Hakkı-Antalya’da Kiralar Nereye Koşuyor” başlıklı panelin açılışında sosyal politikalarda hak temelli bir yaklaşımın esas olduğunu belirterek, “Hak temelli yaklaşım bütün insanların konut hakkı, barınma hakkı olduğu gerçeğinden yola çıkar” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Barınma Krizi ve Konut Hakkı-Antalya’da Kiralar Nereye Koşuyor” başlıklı panelin açılışında sosyal politikalarda hak temelli bir yaklaşımın esas olduğunu belirterek, “Hak temelli yaklaşım bütün insanların konut hakkı, barınma hakkı olduğu gerçeğinden yola çıkar” dedi.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED), Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle kira fiyatlarında son iki yılda yüzde 400’e yakın artışın yaşandığı Antalya’da durumu masaya yatırdı. “Barınma Krizi ve Konut Hakkı-Antalya’da Kiralar Nereye Koşuyor” başlıklı panel ASSİM’de yapıldı. Moderatörlüğünü TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü’nün yaptığı panelde TÜKONFED ve Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Şikayet Masası Sorumlusu Sedat Tulum, TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Çisil Tuna Tezsever, TÜKONFED Vergi ve Mali İşler Komisyonu Üyesi Muhterem Görünmez, TÜKONFED Emlak Komisyonu Üyesi Kemal Akgül konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin açılışına katılan Başkan Uysal, konut hakkının anayasal hak olduğunu söyledi. Ancak bu hakkın kullanımının son yıllarda çok ciddi tehdit altında olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Piyasa koşulları, düzensiz göç politikaları, dünyanın huzursuz seyri, dünyadaki ortalamanın çok üzerinde ülkemizde seyreden enflasyon şartları, işsizlik konut hakkını tehdit eden durumlar” dedi.

Hükümetlerin tercihlerinin, göç ve vatandaşlık politikalarının bunda çok büyük rol oynadığını aktaran Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Sosyoekonomik politikalar açısından çözüm talep etmek her insanın doğal ve anayasal hakkıdır. Hak temelli yaklaşım çok önemlidir, esastır. Piyasa temelli yaklaşımla hak temelli yaklaşım arasında uçurum vardır. Hak temelli yaklaşım bütün insanların konut hakkı, barınma hakkı olduğu gerçeğinden yola çıkar. Bütün ülkelerin, hükümetlerinin alması gereken bir duruştur. Bir yaşam şekli, bakış açısı, hukuku tanımlama geleneği, kurumsallık, medeni yaklaşımdır. Bunun tartışılması lazımdı. Bugüne kısmetmiş. Hak temelli bir yaklaşımla vatandaşlık hukuku, göç hukuku, piyasa koşulları, ücret yaklaşımları, hepsinin gözden geçirilmesi gerekmektedir.”