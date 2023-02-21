Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, depreme dayanıklı kentler için “İlla Ankara’ya dayansın” demeyecek bir kentsel dönüşüm yasasına ihtiyaç olduğunu belirterek, “Yeter ki bize başladığımız işi bitirecek kadar bir yetki versinler. Muratpaşa’da, 2 sene içinde çok büyük oranda yol alabiliriz diye düşünüyorum. Buna gücümüz var” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, depreme dayanıklı kentler için “İlla Ankara’ya dayansın” demeyecek bir kentsel dönüşüm yasasına ihtiyaç olduğunu belirterek, “Yeter ki bize başladığımız işi bitirecek kadar bir yetki versinler. Muratpaşa’da, 2 sene içinde çok büyük oranda yol alabiliriz diye düşünüyorum. Buna gücümüz var” dedi.

Türkiye’yi sarsan ikiz deprem felaketinin ardından Antalya’da 520 bini aşkın nüfusla kentin merkezi olan Muratpaşa’da Belediye Başkanı Uysal, ilçenin 2 yıl içinde yapı stokunu iyileştirecek bin model sundu. ‘İlla Ankara’ demeyecek yine bir kentsel dönüşüm yasasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Başkan Uysal, kurumların, idari yapının değiştirilerek acil adımların atılması gerektiğini belirtti.

Başkan Uysal, “Bir taraftan yasımızı tutacağız ama bir taraftan da tedbir alacağız. Hem afete uğramış bölgeler hem geleceğimiz için kentleri nasıl yaparsak bu acıları yaşamayız, bunları konuşup sahaya uygulamamız lazım” diye konuştu. Bunun için yetki dağılımı gerektiğini belirten Uysal, şöyle konuştu:

“Bir tek şey lazım sadece. ‘İlla Ankara’ya dayansın’ demememiz lazım. Hepsi bu. Riskli bölge ilanı, kentsel dönüşüm için bir metot. Ama Cumhurbaşkanlığınca karar veriliyor. İnşaat ruhsatını, iskan ruhsatını ilçe belediyeleri veriyor. O işi de yapsın. Direkt başlasın ve bitirsin. Sorumluluğunu alsın. Yetkisi de olsun. Şimdi ne yetkisi var ne sorumluluğu. Manevi sorumluluğu var halkın gözünde. Ama yasalara baktığında ne etkisi var ne sorumluluğu var.”

‘Aşağıda yetki yok’

Kentsel dönüşümde diğer yöntemlerin kat maliklerinin anlaşması ve TOKİ olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Yine aşağıda hiçbir yetki yok ama TOKİ her türlü yetkiye sahip. İmar planı da yapıyor, kamulaştırma da yapıyor” dedi. Depreme dayanıklı kentlerin yürürlükteki kanunlarla kurulamayacağını belirten Başkan Uysal, “Bu kanunla asla olmaz. Her şeyi Ankara belirlesin. Bütün sektörü Ankara organize etsin. Bütün kentsel dönüşümü, olmaz. Büyük bir ülke Türkiye” diye konuştu.

2017’de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de Sign of the City Awards töreninde benzer açıklamaları yaptığını aktaran Başkan Uysal konuşmasına şöyle devam etti:

“Ankara bizi bir bıraksın”

“Kent bir zincir, bir birlikte yaşam ortamı. Kent sadece dört duvar değil. Dört duvarı yapmak da bir zaman işi. Kentlerin yeniden o habitatın oluşması büyük yılları alacak şeyler. Acilen Ankara bıraksın, ilçeler Türkiye’nin dört bir tarafında kentsel dönüşüm yapsın. Bir bıraksın bizi Ankara, Allah aşkına. Biz başımızın çaresine bakalım. Büyükşehir denetimi, bakanlık denetimi. Türkiye genelinde ada bazında kentsel dönüşüm yapılacak bir sistem kuralım ve buna ilçe belediyelerini de yetkili kılalım. Hızla bu işler yürüsün. Hiç olmazsa kendi yatırımını üretebilecek, belli bir arz değeri olan, gayrimenkul değer olan yerler kendi göbeğini kessin.”

“Yeni bir bakış açısı”

Mevcut yasanın Türkiye’ye uygun olmadığını ve özellikle siyasi iklimini uygulamayı iyiden iyiye zorlaştırdığını belirten Başkan Uysal, “O yüzden bir yeni bir bakış açısı lazım. Bir Ankara’ya endeksli, illa ben kontrol edeyim bütün inşaatları yaklaşımını bir bırakalım” diyerek çağrıda bulundu. Bunun yerine kuralları belirlenmiş, denetim mekanizması oluşturulmuş bir sisteme ihtiyaç olduğunu dile getiren Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Çok hızla kentlerimizi yıkıp, en sağlıklı şekilde yeniden yapmamız lazım. Rezerv alanlarıyla ilgili kararları hızla almamız lazım. Muratpaşa’da, 2 sene içinde çok büyük oranda yol alabiliriz diye düşünüyorum. Yeter ki bize başladığımız işi bitirecek kadar bir yetki versinler. Kentimizin bütün bina stokunu değiştiririz, yapabiliriz. Bunu bu gücümüz var kentimizin ekonomik gücü de buna uygun.”