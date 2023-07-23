Muratpaşa Belediyesi’nin çocukları ekran başından kaldıran, cep telefonlarını bir kenara bıraktıran doğa kampını Belediye Başkanı Ümit Uysal ziyaret etti. Onlarla oyunlar oynayan Uysal, özellikle 10-15 yaş grubu çocukların aileden bağımsız iş yapma becerilerinin yeterince gelişemediğini belirterek, “Bu ihtiyaç çerçevesinde çocuklarımıza 3’er günlük kamplar yaptırıyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin, 2 milyon 630 bin metrekare genişliğiyle Türkiye’nin bir şehir merkezindeki en büyük yeşil alanı Zeytinpark’ta düzenlediği Doğa Kampı devam ediyor. Geçen yıl ilki gerçekleştirilen kamp bu yıl da Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği, Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü’yle düzenlenirken Türkiye’yi sarsan ikiz deprem felaketinin ardından kısa adı MAKSAT olan arama, kurtarma ve sosyal aktivite topluluğu da kamp ekibine katıldı.

İhtiyacı karşılıyor

Başkan Uysal kampta çocukları ziyaret etti. Çocuklarla oyunlar oynayan, sohbet eden Başkan Uysal, “Çocuklarımız biraz fazla ekrana bakıyor. Kapalı alanda çokça kalıyorlar. Aileden bağımsız iş yapma becerileri yeterince gelişmeyebiliyor. Bu ihtiyaç çerçevesinde çocuklarımıza kamp yaptırıyoruz. Kepez’de bulunan Zeytinpark’ta çocuklarımıza bu güzel kamp olanağını sağlıyoruz” diye konuştu.

“İnternetten uzaklaştım”

Zeytinpark’ta 3’er günlük dönemler halinde devam eden kampa katılanlardan 11 yaşındaki Ahmet Ege, doğayla iç içe olmanın, kuş seslerinin kendisine çok iyi geldiğini söyledi. Kampta çadır kurmayı öğrendiklerini anlatan Ahmet Ege, “İnternetten de uzaklaştım. İyi zaman geçiyorum, yeni arkadaşlar da edindim” dedi.

Annesinin zoruyla gelmişti

12 yaşındaki Bulut Yıldız ise kampa annesinin zorlamasıyla geldiğini anlatırken “İyi ki de geldim geldiğim ilk gün doğada yürüyüş yaptık. Afetle ilgili yeni şeyler öğrendik. Gelinmesini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Yaz boyu devam edecek

Muratpaşa Belediyesi, 10-15 yaş grubuna yönelik kampında, çocukların doğayla baş başa kaldıklarında kendilerine yetecek bilgiye sahip olması ve ekip çalışması, liderlik gibi kavramlarla tanışması hedefleniyor. Ayrıca çocukların muhtemel bir afet durumunda temel bilgi ve beceriye de sahip olmasını hedefleyen kampa belediyenin internet sitesi üzerinden kayıt yaptırılabiliyor. 3’er gürlük dönemler olarak gerçekleşen kamp, 8 dönemde tamamlanacak.