Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konut-Sen Antalya İl Temsilciliği toplantısında, belediyenin tüm hizmetlerinin eşitlikçi ve herkese yönelik olduğunu belirterek “Bizim belli bir sınıfa hizmetimiz yoktur. Ya herkese ya hiç kimseye” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konut-Sen Antalya İl Temsilciliği toplantısında, belediyenin tüm hizmetlerinin eşitlikçi ve herkese yönelik olduğunu belirterek “Bizim belli bir sınıfa hizmetimiz yoktur. Ya herkese ya hiç kimseye” dedi.

Merkezi Ankara olmak üzere 2015 yılında kurulan Konut Görevlileri ve Kaloriferciler Sendikası, Konut-Sen’in Antalya İl Temsilciliği, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezinde (ASSİM) toplandı. Toplantıya katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, konut görevlilerinin emeklerinin çok değerli olduğunu söyledi. Bu çerçevede Konut-Sen’in verdiği mücadelenin de bu emeğin topluma kabul ettirilmesi, mesleğin sınırlarının ve çerçevesinin belirlenmesi anlamında önemli olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Bizler, sizlere bu mücadelede ne katkı koyabilirsek buradayız. Bu toplumun sağlığı için gerekli. Bu şehrimizin yaşam kalitesi için gerekli. Bu insanlarımızın eşitlikçi, toplumcu dünyayı doğru anlayan bir şekilde yakalanabilmesi için gerekli. Bu gelecek kuşaklarımızın doğru yetişmesi için gerekli”ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede Muratpaşa’da belediyenin hayata geçirdiği tüm projelerin de eşitlikçi ve tüm toplum kesimlerine yönelik olduğunu anlatan Başkan Uysal, “Bizim belli bir sınıfa hizmetimiz yoktur. Ya herkese ya hiç kimseye” dedi. Uysal, Turunç Masa’nın arayan herkese, Yaşlı Evlerinin 60 yaş ve üzeri herkese hizmet verdiğini aktardı.