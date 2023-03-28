Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yenigün Mahallesi’nde düzenlenen iftarda “Muratpaşa’mızda örnek bir tabloyu sergileyerek geldik ve inanıyoruz ki bir gün bütün Türkiye’miz ve hatta dünya Muratpaşa’mız gibi olacak” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca mahallelerde gerçekleşecek iftarları devam ediyor. Yeni haftanın ilk gününde Yenigün ve Kızılarık mahalle sakinleri Yenigün kapalı pazar yerinde düzenlenen iftarda bir araya geldi. İftara Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal’la katılırken CHP Kepez İlçe Başkanı Önder Kurnaz da iftarda yer aldı.

Yenigün Mahallesi’ndeki iftar için saatler öncesinden mahalle sakinleri için masalar kuruldu, örtüler serildi, sandalyeler tek tek yerleştirildi. Belediyenin aş evinde pişen yemeklerin de getirilmesiyle tüm hazırlıklar tamamlandı. Ezanın okunmasıyla birlikte Muratpaşa’nın iftar sofrasında oruçlar dualarla açıldı.

İftarın ardından Başkan Uysal, konuşmasına, “Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Bir kez daha burada iftar sofrasında bütün komşular olarak beraber, can cana olabilmeyi bize nasip eden Allah’a şükürler olsun” diye konuştu.

Başkan Uysal, devamında şunları söyledi “Bu iftar sofrasında sizlerden aldığımız güçle bulunabiliyor, hep beraber olabiliyor olmanın kıvancını bahşettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Komşuluğunuz, varlığınız için teşekkür ediyorum. Muratpaşa’mızda çok örnek bir tabloyu hep sergileye geldik. ‘Biz kim olursan ol gel’ diyen Mevlana’yı, ‘Bir olalım iri olalım diri olalım’ diyen Hacı Bektaş Veli’yi, ‘Sevelim sevilelim dünyayı kimseye kalmaz’ diyen Yunus Emre’yi, ‘Yurtta barış dünyada barış’ ve ‘Sadece millet için çalışınız’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü takip ediyoruz ve öyle olmaya da devam edeceğiz. İnanıyoruz ki bir gün bütün Türkiye’miz hatta dünya Muratpaşa’mız gibi olacak” diyerek sözlerini tamamladı.