Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeloba Mahallesi’nde düzenlenen iftarda “Niyaz ediyorum, dünyadaki bütün savaşlar biter. Açlık yokluk son bulur. Bütün dünya, Muratpaşa gibi olur inşallah” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca devam eden iftarlarında bu kez adres Güzeloba oldu. 40 bine yaklaşan nüfusuyla Antalya’nın en büyük mahallelerinden olan Güzeloba’da iftar, mahallenin kapalı pazar yerinde düzenlendi. Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la katıldığı iftar için hazırlıklar saatler öncesinden başladı.

Bir yanda mahalleli için çorba, kuru fasulye, pilav ve tatlıdan oluşan iftar yemekleri belediyenin aşevinde hazırlanırken diğer yandan iftar yerine masalar ve sandalyeler yerleştirildi. Muratpaşa iftarında çocuklar, palyaçolar ve masal kahramanlarıyla oyunlar oynayarak ezan saatini beklerken iftarın yaklaşmasıyla herkes sıraya girip yemeklerini aldı. Ezanın okunmasıyla birlikte Muratpaşa’nın iftar sofrasında hep birlikte oruçlar açıldı.

Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, herkesin Kadir Gecesini kutladı ve “Bu gecede, inşallah, niyaz ediyorum, dünyadaki bütün savaşlar biter. Açlık yokluk son bulur. Bütün dünya Muratpaşa gibi olur inşallah” diye konuştu. Başkan Uysal, iftarın ardından mahalle sakinleriyle hatıra fotoğrafları çektirirken partisinin Güzeloba temsilciliğini de ziyaret etti.