Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sivil toplum kuruluşları buluşmasında “Devletimiz, toplumumuz öncelikle en çok dayanışmaya ihtiyacı olan kesimlerin durumuna göre kendisini yapılandırmalı. Bu bir devlet politikası olmalı. Bu bir toplum politikası olmalı. Bu topyekün bir kültür olmalı” diye konuştu.ANTALYA (İGFA) - Başkan Uysal, aralarında Türkiye Sakatlar Derneği, Aktif Engelliler Derneği, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, Altı Nokta Körler Derneği’nin de bulunduğu sivil toplum kuruluşlarıyla Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de bir araya geldi. 3 Aralık Dünya Engelliler Gün dolayısıyla gerçekleşen buluşmada Başkan Uysal, “Toplumların, devletlerin ve insanların kalitesini dayanışmaya en çok ihtiyacı olan kesimlerin yaşam seviyesi ifade eder” dedi.

Devletin, toplumun buna göre yapılanması gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bu bir devlet politikası olmalı. Bu bir toplum politikası olmalı. Bu topyekün bir kültür olmalı. Devlet ve toplum yapılanmasını kurgularken en çok kırılgan, en çok dayanışılması gereken kesimlere göre yapılandırması gerekir. Hanlar, hamamlar, saraylarda yaşamak marifet değil. Toplumun bütün kesimlerini toparlayıp makul insani koşullarda yaşayabilmek marifet. Bunu bütün Türkiye'yle paylaşmamız lazım. Bugün, yarın, geçmiş ve gelecekte dünyanın bütün coğrafyalarında bunun böyle olması lazım. Muratpaşa Belediyemizde sizler sayesinde hep beraber dayanışma içinde, eldeki yasal olanaklar, mali olanaklar, fiziksel olanaklar nispetinde buna doğru yol almaya gayret ediyoruz. Bunu başardık demek çok iddialı bir şey olur. Ama bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yaptık diyebilirim.”

ÖZEL ÇOCUKLAR TENEFFÜSPARK’TA

Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel çocukları ve ailelerini Teneffüs Park’ta ağırladı. Çocuklar, palyaço eşliğinde dans etti, kukla yaparak el becerilerini geliştirdi ve gün boyu parkta yer alan onlarca oyun ve yarışmayla keyifli anlar geçirdi.