Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’yi sarsan deprem felaketlerinin ardından belediyenin çalışmalarına katılan gönüllülerle iftarda bir araya geldi. Başkan Uysal, yaptığı konuşmada, “Aklımız, fikrimiz, bir elimiz, ayağımız hep o bölgede. Şimdi konteyner yerleşkesi oluşturmak üzere çalışmalarımız var” dedi.

Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ikiz deprem felaketinin ardından belediyenin çalışmalarına gönüllü olarak katılan kent sakinleri ve belediye çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) düzenlenen iftara, yardım çalışmalarında yer alan yerleşik yabancılar da katıldı.

Konuşmasına “Maalesef yüreğimiz yanık, kalbimiz kırık. Ülkemizin bir bölgesinde ortaya çıkan deprem felaketi nedeniyle aklımız, fikrimiz, bir elimiz, ayağımız hep o bölgede” diyerek başlayan Başkan Uysal, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak bir yanda depremin etkilediği 5 ilde çalışmalar yürütürken diğer yanda Antalya’ya gelen depremzedeler için ücretsiz mağazalar oluşturdukların kaydetti. Bu mağazalar aracılığıyla 80 bin depremzedenin acil ihtiyacının karşılandığı belirten Başkan Uysal, Hatay’da gönüllerin oluşturduğu, belediyenin de her türlü lojistiğini sağladığı bir mutfağın da hali hazırda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Başkan Uysal, “Şimdi konteyner yerleşkesi oluşturmak üzere çalışmalarımız var. Bu bizim çok ciddi bir çaba alanımız olmaya devam edecek” dedi. Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından ASSİM’de dualar eşliğinde oruçlar açıldı.