Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sivil toplum, teknoloji, girişim ve inovasyon destekleme merkezi ASSİM’in danışma kurulu toplantısında “ASSİM, siyaset üstü bir yaklaşımla şehrimize fayda sağlayacak birçok çalışmaya öncülük etti, yürütücülüğünü üstlendi” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Danışma Kurulu, değerlendirme toplantısı için bir araya geldi. ASSİM’de düzenlenen toplantının açılışına katılan Başkan Uysal, ASSİM’in toplum, kent ve çevre yararına çalışanlar için ofis imkanı ve teknik alt yapı sağlayan, katılımcı bir ortam oluşturan, yenilikçi ve inovatif bilgi paylaşımını sağlayan bir merkez olduğunu söyledi.

Merkezin aynı zamanda gençler ve çocuklar için uygulama ve gelişim alanına dönüştüğünün altını çizen Başkan Uysal, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında da ASSİM’in kolaylaştırıcı bir rol üstlendiğini ifade etti.

Merkezde, farklı alanlarda çalışmalar yürüten 140 sivil toplum kuruluşunu aynı çatı altında buluşturduklarını hatırlatan başkan Uysal, bugüne kadar siyaset üstü bir yaklaşımla, kentin dinamiklerini oluşturan paydaşları ve akademik çevrelerle işbirliği halinde kente fayda sağlayacak birçok çalışmaya öncülük edildiğini söyledi. Uysal şöyle devam etti: " 2021 yılında başladığımız Muratpaşa İş Fikri Yarışmaları ile Antalya girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Disiplinlerarası çalışmayı önemsiyoruz. Yaşadığımız şehirde herkesin söz sahibi olması, katılımcılık kültürünün yerleşmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”