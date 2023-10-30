İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta Cumhuriyetin 100. Yılında ilçedeki tüm öğrencilere anlamlı bir hediye dağıttı.

Ülke genelinde yaşanan 100. yıl coşkusu herkesi sardı. İznik 100. yıla yakışır programlarla Cumhuriyet Bayramını kutladı. Bu çerçevede İznik Belediyesi tarafından ilçedeki tüm öğrencilere tohumlu saksı seti yaptırıldı. Tüm okullara dağıtılan tohumlu saksı setleri ile ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı sebebiyle umudu ve yeşermeyi simgeleyen tohumlu saksı setlerimizi ilçemizdeki tüm öğrencilere dağıttık. Yüzyıla sığmayan bu coşkuyu hep birlikte geleceğe taşımak dileğiyle, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı Kutlu olsun” diye konuştu.