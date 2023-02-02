İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta soğuk kış sabahında pazarcılara sıcak çorba ikramında bulundu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta soğuk kış sabahında pazarcılara sıcak çorba ikramında bulundu.

Sabahın erken saatlerinde pazarcılarla bir araya gelen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarhana çorbası ikramında bulundu. Belediye Meclis Üyeleri ve belediye daire müdürlerinin de eşlik ettiği Başkan Usta daha sonra tüm esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi.