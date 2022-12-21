Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yapımı tamamlanan ve çok yakında spor kulüplerinin hizmetine sunulacak olan Gaziosmanpaşa Şehir Stadyumu’nda incelemelerde bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yapımı tamamlanan ve çok yakında spor kulüplerinin hizmetine sunulacak olan Gaziosmanpaşa Şehir Stadyumu’nda incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş döneminde projelendirilip, inşaatına başlanan Gaziosmanpaşa Şehir Stadyumu tamamlandı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yakın zaman önce hayatını kaybeden duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç’ın adını yaşatacak olan stadyumu yerinde inceledi. Ekibiyle birlikte yeşil sahayı, soyunma odalarını ve otopark alanını gezen Başkan Usta, yeni stadyumun ilçedeki spor kulüpleri başta olmak üzere İstanbulluları kaliteli ve modern spor imkanlarıyla buluşturacağını ifade etti.

5 bin kişilik tribün, bin araçlık otopark, kapalı pazar yeri

Mevlana Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Gaziosmanpaşa Şehir Stadyumu’nda 5 bin kişi kapasiteli tribün yer alıyor. Proje çerçevesinde inşa edilen bin araçlık otoparkın bölgedeki park yeri ihtiyacına önemli ölçüde çözüm sunması bekleniyor. Kapalı pazar yerinin de bulunduğu stadyum, çok yakında spor camiasının ve vatandaşların hizmetine sunulacak.