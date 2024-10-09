Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’ya gitti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Başkan Acar Ünlü, kendisini Marmaris’e davet etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’ya gitti. CHP Grup toplantısını izleyen Başkan Ünlü, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. TBMM’deki makam odasındaki görüşmede Başkan Ünlü yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Marmaris’te halkçı belediyecilik anlayışıyla hareket ederek tüm halka hizmet götürmek için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Acar Ünlü, Genel Başkan Özgür Özel’i Marmaris’e davet etti.

Başkan Acar Ünlü, iki günlük Ankara ziyaretinde Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç’ı ziyaret etti. ASO Yönetim Kurulu Üyesi ve ANGİAD Başkanı Ertuğrul Onat’ın da eşlik ettiği ziyarette güncel konuların yanı sıra Marmaris’te hayata geçirilebilecek projeler ve yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Ünlü ayrıca bazı basın yayın kuruluşlarını da ziyaret ederek yöneticileri ile görüştü.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Ünlü, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem 3. yasama yılının ilk grup toplantısına katılarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i dinledim. Ardından Genel Başkanımızla yaptığımız özel görüşmede çalışmalar hakkında bilgi vererek kendisini Marmaris’imize davet ettim. Her gün hızlı ve can acıtıcı bir gündeme uyandığımız ülkemizde yereldeki iktidarımızı genele taşımak üzere Genel Başkanımızın liderliğinde hep birlikte ilerleyecek; tüm kesimlere umut olacağız. Değerli Genel Başkanımız Özgür Özel’e nezaketi, konukseverliği ve bizlere duyduğu güven için çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.