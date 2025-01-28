Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi Ayşe Ünlüce, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Ankara’da düzenlenen encümen toplantısına ve araç teslim törenine katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği encümen toplantısı TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Ankara’da düzenlendi. Birlik hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin yanı sıra Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem katıldı. Toplantıda gündemdeki konular, birliğin çalışmaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

"Yurttaşlarımıza daha iyi hizmet verilmesini sağlamak amacıyla TBB olarak yerel yönetimlerimizi destekliyoruz"

Encümen toplantısının ardından Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 34 belediyeye hibe edilen hizmet araçları, Gölbaşı’nda düzenlenen törenle belediyelere teslim edildi. Belediyelerin sosyoekonomik durumları, yüzölçümleri, nüfus, ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak, “Tüm belediyelere adil ve eşit hizmet” ilkesiyle gerçekleştirilen destek kapsamında hizmet araçlarının anahtarları törende teslim edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, TBB tarafından 34 ayrı belediyeye araçlarının teslim edilmesiyle ilgili olarak, “Belediyelerimizin hizmet kapasitesini artırmak ve yurttaşlarımıza daha iyi hizmet verilmesini sağlamak amacıyla TBB olarak yerel yönetimlerimizi destekliyoruz. Hibe ettiğimiz tüm araçların belediyelerimize hayırlı olmasını diliyor, kazasız belasız sürüşler temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.